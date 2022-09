Tognazzi sul Milan: "Può ripetersi, ma non deve essere presuntuoso"

MilanNews.it

Gianmarco Tognazzi, noto attore e grande tifoso rossonero, ha commentato così il momento del Milan: "Il Milan può anche provare a riconfermarsi quest'anno, a patto che non abbia presunzioni che non si può permettere. In quel caso, altrimenti, non rischia solo con l'Inter, ma anche contro il Sassuolo, come abbiamo visto domenica scorsa".