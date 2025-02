Tolto il rosso e la squalifica ad Antony. L'arbitro aveva visto un "fallo da dietro con forza eccessiva", ma il brasiliano aveva solo sfiorato l'avversario

Buone notizie per il Betis e per il suo allenatore, Manuel Pellegrini. La Commissione disciplinare della Federazione calcistica spagnola ha accolto il ricorso presentato dalla società andalusa e ha annullato l'espulsione comminata ad Antony domenica scorsa nella sfida vinta 2-1 contro il Getafe: l'esterno brasiliano non sarà quindi squalificato e potrà giocare sabato contro il Real Madrid.

I servizi legali del club avevano presentato una documentazione molto ricca per cercare di dimostrare che l'espulsione del giocatore - arrivato a gennaio in prestito dal Manchester United - sia stata un errore dell'arbitro Alberola Rojas e che il referto, che parlava di "intervento da dietro con forza eccessiva", non rifletteva quanto realmente accaduto nell'azione: Antony aveva invece solo sfiorato Iglesias, senza l'intenzione di commettere fallo.

Questa mattina la Commissione Disciplinare ha informato il Betis che avrebbe preso in esame il ricorso e che il brasiliano non sarebbe stato squalificato. Nel comunicato è spiegato come il Betis abbia "fatto emergere un manifesto errore nel rapporto dell'arbitro, in quanto le prove video e grafiche fornite dimostrano che il giocatore non ha commesso l'infrazione riportata". Così, dopo aver analizzato le immagini, si può notare come "il giocatore Sig. Antony Matheus Dos Santos non smetta mai di guardare la palla che il giocatore avversario sta controllando, cercando di intercettare con il piede sinistro la traiettoria della palla che il suddetto avversario ha appena colpito, senza che si possa dedurre dall'azione impetuosa del giocatore espulso alcuna intenzione di entrare in contatto con il giocatore del Getafe, ma piuttosto di arrivare a toccare la palla, anche se alla fine non ci riesce". Di conseguenza, la Commissione Disciplinare accoglie il ricorso del Real Betis Balompié e annulla l'espulsione del giocatore.