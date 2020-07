Tomiyasu, tre anni dopo Honda: il Giappone legato a Milan-Bologna

Nella strabordante vittoria del Milan contro il Bologna c'è stato spazio anche per Takehiro Tomiyasu, autore di uno splendido gol a fine primo tempo. L'ultimo calciatore giapponese ad andare a segno in Serie A era stato l'ex rossonero Keisuke Honda, oltre tre anni fa: era il 25 maggio 2017 e a San Siro si giocava proprio Milan-Bologna. Honda andò a segno su calcio piazzato, firmando il 2-0 in una gara che fu poi vinta 3-0 dall'undici di Montella.