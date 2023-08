Tomori a DAZN: "I nuovi sono emozionati per la prima a San Siro, vogliamo dimostrare di essere forti"

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Torino. Queste le sue dichiarazioni:

Tornate a San Siro, per alcuni compagni è una nuova emozione: “Gli ho detto che è difficile da spiegare, devi essere qui per sentire com’è lo stadio. Sono contenti di giocare qui per la prima volta. Vogliamo vincere e dimostrare di essere forti”.