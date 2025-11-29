Tomori a DAZN: "Stasera vogliamo trovare continuità"

Tomori a DAZN: "Stasera vogliamo trovare continuità"MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:12News
di Lorenzo De Angelis

Nel pre partita di Milan-Lazio Fikayo Tomori è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida di questa sera contro i biancocelesti. 

Che settimana è stata dopo il derby?
"Testa bassa e pedalare, perché era una bella partita per noi, però è stata una partita. ne dobbiamo fare ancora altre per migliroare e finire dove vogliamo al termine della stagione". 

Vi sta salendo il gusto nei duelli? Vi caricate a vicenda tra difensori e in squadra?
"Sisi certo, non solo noi difensori ma anche tutta la squadra. Non subiamo gol, abbiamo attacanti forti che possono fare la differenza davanti alla porta avversaria e stasera vogliamo continuare". 