Ordine: "Dicono che nel gennaio 2025 sono stati fatti intervenuti onerosi sul mercato dal risultato inconsistente. Ma di chi è la colpa?"

Nel corso del consueto appuntamento con il suo editoriale per MilanNews.it (CLICCA QUI per leggerlo), il collega Franco Ordine ha parlato di calciomercato (e non solo) sfruttando la situazione, sempre più confusa e delicata, che si è creata attorno alla partita di Perth contro il Como, che al 99% dei casi non si disputerà:

"[...] Dicono: a gennaio 2025 sono stati fatti interventi onerosi sul mercato dal risultato inconsistente e dannoso per i conti. Verissimo. Ma di chi è la colpa? Non certo di Tare e di Allegri e nemmeno dei giocatori che compongono attualmente la rosa. E quindi quegli errori tra cui Gimenez al momento vanno messi nel conto di chi ha guidato quelle trattative dal punto di vista tecnico e finanziario".

SCARONI, PRESIDENTE DEL MILAN, OTTIMISTA SUL FUTURO DEL CLUB

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a Class CNBC: "Dopo aver vinto una partita sofferta come quella contro il Torino, guardo avanti con ottimismo e pieno di speranze. Come ripete spesso anche Allegri, noi abbiamo un obiettivo, cioè tornare in Champions League. Il Milan deve essere sempre in Champions. Noi siamo una squadra mondiale, abbiamo 400 milioni di tifosi nel mondo, dobbiamo essere nel palcoscenico del calcio mondiale che è la Champions League. Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e di ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff. Credo che questo sia fondamentale per avere risultati positivi in campo. Quando sono arrivato al Milan mi hanno spiegato che la squadra in campo è la figlia dell'allenatore e della società. La società deve essere sana, e Gerry Cardinale ce lo garantisce, e poi c'è un allenatore come Allegri che ne ha viste tante durante la sua carriera. Tutto questo si trasferisce in risultati in campo. Se credo allo Scudetto? Io ho vinto un solo scudetto ed è stato indimenticabile. Potrei parlarne per ore di quello scudetto. Se vincere non è la priorità del Milan? Nel calcio europeo vincere è tutto, in altri sport la necessità di vincere forse è meno forte che nel calcio dove invece vincere è tutto".