Tomori dopo il Gran Galà sui social: "Voglio ringraziare chi mi ha votato: grato e onorato"

Il difensore rossonero Fikayo Tomori è stato selezionato dai suoi colleghi come uno dei 4 migliori difensori della Serie A della scorsa stagione ed èm stato premiato insieme a Theo, Bremer e Di Lorenzo al Gran Galà del Calcio AIC che si è tenuto ieri sera a Milano. Il centrale inglese ha ringraziato così su Twitter: "Voglio ringraziare tutti che me hanno votato per ricevere questo premio. Sono onorato e grato"

Voglio ringraziare tutti che me hanno votato per ricevere questo premio. Sono onorato e grato❤️.



I want to thank everyone who voted for me to receive this award. I'm honoured and grateful❤️.



#GGDC2022 #grangalàdelcalcio @GranGalaAIC pic.twitter.com/A4NCH1GH9r