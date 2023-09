Tomori-goal: ieri la quarta rete con la maglia del Milan

Nella convincente prova di Cagliari ieri sera, Fikayo Tomori è andato a segno nei minuti di recupero del primo tempo con un tap-in facile a porta vuota su assist di Reijnders: è il quarto centro con la maglia del Milan. La prima rete in rossonero da parte del difensore inglese è datata aprile 2021 in Juventus-Milan 0-3.

Il primo gol in Champions invece è nella sfortunata serata di San Siro contro il Liverpool nella stagione 2021\22: il Milan perse 2-1 e venne così eliminato dai gironi. Nella passata stagione per l'ex Chelsea è sempre la Juventus la vittima preferita, nella vittoria per 2-0 a San Siro ancora contro i bianconeri di Massimiliano Allegri.