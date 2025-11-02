Tomori recuperato, ma De Winter resta in vantaggio per una maglia da titolare
Oltre a Ardon Jashari Massimiliano Allegri ha recuperato una pedina fondamentale per la sfida di questa sera contro la Roma: Fikayo Tomori. Nonostante il problema al ginocchio rimediato contro l'Atalanta, il centrale inglese è riuscito a stringere i denti e rientrare tra i convocati per la sfida di San Siro di oggi.
Nonostante questo, comunque, è difficile pensare possa partire titolare, anche perché non ancora al 100%. Per questo motivo Koni De Winter resta in vantaggio per una maglia da titolare, anche se ovviamente non sono da escludere sorprese dell'ultimo minuto, soprattutto se Tomori dovesse dare segnali positivi.
