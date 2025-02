Tomori sul mercato: "Ho sempre detto di essere a casa: finché mi vogliono resto qua"

Siamo nel giorno di vigilia di MIlan-Feyenoord, ritorno dei playoff di Champions League. Ultima spiaggia per i rossoneri che devono ribaltare l'1-0 patito a Rotterdam lo scorso mercoledì: in palio un posto agli ottavi di finale contro Inter o Arsenal. A parlare in conferenza stampa insieme a Ibrahimovic, che fa le veci di mister Conceicao assente per i noti motivi personali, c'è anche il centrale rossonero Fikayo Tomori. Queste le sue dichiarazioni.

Sulle voci di mercato e la sua

"Io ho sempre detto che mi sono sentito a casa qua: nulla è cambiato. So che ogni mercato ci sono dei club e delle persone che ne parlano: io ero e sono adesso concentrato su cosa devo fare, stare qua. È un orgoglio e un piacere indossare questa maglia: non ho avuto nè sentito la voglia di andare via. Finché mi vogliono resto qua"