Tomori sulle differenze tra Italia e Inghilterra: "In Italia è come in NFL..."

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato la seguente intervista ai microfoni di StarCasinòSport e si è così espresso sulle differenze tra l'Italia e l'Inghilterra: "Gli italiani sono più appassionati: in allenamento si dà tutto per vincere, in partita c'è più passione, più tattica; per i difensori si deve ragionare di più, mentre in Inghilterra è più intenso e c'è più energia. In Italia è più di pensiero, è come in NFL: c'è uno schema e devi fare quello per vincere la partita; si va qui, qui e qui per vincere la partita, mentre in Inghilterra se uno va di là tu devi andare di là".