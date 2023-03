Tonali a DAZN: "Non dobbiamo avere pressioni e giocare come sappiamo per vincere"

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Intervistato a DAZN, Sandro Tonali ha commentato così la gara di questa sera, parlando anche della corsa Champions: "Derby di Roma? L'unica cosa è che non ci deve dare pressione, giocare come sappiamo fare noi e vincere la partita. Se saranno tre punti saranno importantissimi per la Champions, bisogna andare in campo, concentrati e dare il 100%".