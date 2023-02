Tonali a Sky: "In un momento di fragilità la difesa a tre ci dà sicurezza. Oggi potevamo anche fare di più"

MilanNews.it

Sandro Tonali ha parlato a Sky Sport nel post partita di Milan-Tottenham.

Come stai dopo l’intervento di Romero? “La caviglia già fasciata prima della caviglia. Sto bene, una botta come tante in una partita di calcio”.

L’avevate sognato così questo ottavo di finale? “Era questa l’intensità e il livello pensato. Poi a livello tecnico potevamo sbagliare, ma l’intensità e i nostri valori andavano messi tutti in campo. Abbiamo dato tutti il 100% e siamo contenti, anche se potevamo fare qualcosa in più nel finale”.

Aumentano i rimpianti per questo ultimo mese? “Sicuramente i punti sarebbero stati diversi. Il passato è passato, dobbiamo solo guardare in avanti. Siamo il Milan, guardiamo in avanti a partire da Monza”.

Sulla difesa a tre: “Non parlo di oggi, ma nel momento in cui un tiro ti può rompere, essendo così fragili, ti dà più sicurezza. È importante sapere di non subire gol e prendere meno tiri. Sono movimenti diversi, il sapere di avere sempre un uomo in difesa ti aiuta ad uscire in avanti in pressione, ti dà quella sicurezza in più”.

Su come hanno affrontato Kane: “Subivamo la palla su Kane, era lui il primo problema dell’azione del Tottenham. Importante era schermare lui e poi uscire su tutti gli altri”.