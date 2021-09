Tonali assist-man, l’U21 parte col piede giusto contro il Lussemburgo

È Sandro Tonali il protagonista rossonero delle sfide per nazionali giocate ieri: il centrocampista lodigiano ha confermato il suo grande momento di forma nel successo per 3-0 dell'Italia Under-21 sul Lussemburgo, partita che ha segnato il via delle qualificazioni all'Europeo 2023 di categoria per gli azzurrini.

Il numero 8 del Milan ha brillato con un assist per il gol del momentaneo 1-0 di Pirola, oltre a causare l'autogol di Olesen con un altro calcio piazzato. 90 minuti in panchina, invece, per Alessandro Plizzari. Per l'Italia di Nicolato una bella prestazione che fa morale, in vista del secondo impegno di questa finestra martedì a Vicenza contro il Montenegro.