© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta la UEFA sul proprio sito, Sandro Tonali è stato premiato come migliore in campo nel successo del Milan per 4-0 contro la Dinamo Zagabria. Grande prestazione per il centrocampista rossonero: assist per il gol dell'1-0 di Gabbia e un rigore procurato.