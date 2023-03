Tonali: "Difesa a tre? Non è stato semplice cambiare tutto, ma è una decisione che ci ha aiutato"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Cosa pensi del cambio di modulo e della difesa a tre? Sandro Tonali ha risposto così a questa domanda a DAZN: "Abituati a giocare uomo contro uomo non è stato semplice cambiare tutto. Però in un momento così delicato è stata la svolta, è una decisione che ci ha aiutato. Non abbiamo giocato il nostro solito calcio, ma eravamo più sicuri in campo".