Tonali: "Domani dobbiamo vincere, dobbiamo fare uno step in più"

Sandro Tonali è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Milan, commentando l'importanza della sfida contro gli spagnoli: "La partita più importante è sempre quella che deve venire. Quindi domani è molto importante per tutti noi, dobbiamo fare uno step in più, cioè vincere. Dobbiamo pensare solo a domani e dare tutto quello che abbiamo. La Champions ci ha dimostrato che in questa competizione ci sono squadre con giocatori che possono risolvere la partita in pochi minuti come è successo all'andata. Domani è la partita, dobbiamo andare là e provare a vincere. E' una gara fondamentale. Puoi tornare da Madrid ancora con la speranza di giocarti il passaggio del turno. Può essere una partita che ci può dare una grande carica per il futuro. Abbiamo dimostrato in questa Champions di potercela giocare con tutti. Domani l'unico obiettivo è vincere, andremo lì solo per quello".