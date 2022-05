Tonali festeggia la doppietta: "Buon compleanno a me"

MilanNews.it

Due gol nel giorno del suo compleanno per regalare i tre punti al Milan e tornare in testa a +2 sulla seconda. Di certo Sandro Tonali non poteva aspettarsi una giornata migliore per festeggiare i suoi 22 anni. Il centrocampista rossonero, autore di una splendida prestazione sul campo del Verona che va oltre alla fondamentale doppietta, esprime tutta la sua soddisfazione su Instagram: "Buon compleanno a me".