Tonali in campo? Risponde lui: "Sto bene, avrei voluto esserci già con l'Ucraina, ma non ho giocato perché non ero al 100%. Domani dovrebbe andare tutto bene"

vedi letture

Sandro Tonali è stato intervistato da Sky Sport alla vigilia di Milan-Newcastle di Champions League. Queste le sue dichiarazioni:

Come stai fisicamente? “Sto bene, ho saltato le ultime due perché non ero ancora al 100%. Domani dovrebbe andare tutto per il meglio senza avere problemi”.

Hai avuto paura di non esserci per questa serata così speciale? “Sì, però volevo esserci prima di tutto e giocare contro l’Ucraina. Non ho potuto per l’esito degli esami, per la nazionale era una partita fondamentale. È un bene che io possa giocare domani, un peccato che ho saltato le ultime due”.