Tonali, l'obiettivo è recuperare per la trasferta di Bergamo

Dopo aver saltato la prima di campionato contro l'Udinese per un affaticamento al flessore, Sandro Tonali ha tutte le intenzioni di far parte della squadra che partirà alla volta di Bergamo per sfidare l'Atalanta la prossima domenica, nella gara valevole per la seconda giornata di campionato. Il numero 8 ieri ha svolto ancora lavoro personalizzato e non è escluso che possa partire anche dal primo minuto al Gewiss Stadium, lì dove segnò nella scorsa stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.