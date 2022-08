Tonali simbolo: pronto il rinnovo fino al 2027 con adeguamento

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera il Milan è pronto a offrire a Sandro Tonali il prolungamento di contratto dopo un anno da protagonista e un futuro da simbolo rossonero. Per il numero 8 si pensa a un prolungamento di un anno dal 2026 al 2027 e un adeguamento dello stipendio che potrebbe passare dagli attuali 1,2 milioni ai 2,7 annui. Oggi Tonali tornerà in campo contro l'Atalanta mentre il rinnovo potrebbe concretizzarsi nei primi mesi di settembre.