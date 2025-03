Tonali sull'estate in cui è stato acquistato dal Milan: era conteso anche da Juve e Inter

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Cronache di spogliatoio. Questa l’anteprima della versione integrale, che uscirà nelle prossime ore. Il centrocampista ha parlato tanto anche di Milan, dei suoi anni in rossonero e del suo addio.

Sull'interesse della Juve prima di venire al Milan: "Eravamo in Sardegna io, Cistana e Torregrossa, il gruppo Brescia insomma. A un ristorante abbiamo incontrato De Ligt. Era l’anno in cui avevamo giocato contro in Serie A, l’anno del Covid. Lui mi ha parlato benissimo della Juventus, da giocatore mi ha consigliato di farci un pensiero. Erano i giorni in cui stavo trattando con il Milan. Ci eravamo fermati a parlare dopo una partita. Capita che per una manciata di secondi ti ritrovi a chiacchierare con un avversario anche se non lo conosci, più per una questione di rispetto. Alcuni poi li memorizzi e quando li vedi, pensi: ‘Questo l’ho già visto’. Era l’estate in cui ero finito sui giornali, perché era difficile un mio ritorno in B con il Brescia. C’erano in ballo Milan, Inter e Juve per tutta l’estate. E quindi chiunque mi diceva: ‘Vieni all’Inter, vieni al Milan, vieni alla Juve’".