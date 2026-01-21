Toni: “Allegri gioca così per le caratteristiche della squadra”
MilanNews.it
Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Luca Toni ha parlato della modalità di Allegri di preparare le partite, rispondendo alle tante critiche che il mister dei rossoneri riceve. Queste le sue parole:
“Secondo me Allegri ha visto quali sono le caratteristiche della sua squadra. Ad esempio ha 3 difensori centrali che non li puoi lasciare troppo 1 contro 1 con gli altri attaccanti, quindi ha capito che è meglio che i difensori stiano un po’ più vicini ai centrocampisti. Quindi stare anche 10 metri più bassi per aiutarli ma anche per dare 10 metri in più a Leao e Pulisic che se le altre squadre vanno a uomo contro uomo, lasciano 1 contro 1 i centrali ed è perfetto per Allegri perché ci va a nozze”
Pubblicità
News
Criscitiello: “Non è normale che il Milan abbia tre trasferte di fila. Non dico che falsa il campionato, però…”
Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!di Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Come 40 anni fa, si cambia. Rivoluzione o continuità? Grande intuizione di Tare. Perth.. è andata bene! Che fortuna quel Milan lì!
Primo Piano
MN - Cardinale è a Milanello: meeting sull'andamento del club e della squadra con Furlani, Allegri, Ibra e Tare
Antonio VitielloNuova rivoluzione in arrivo. Il ruolo di Calvelli. Mancanza di rispetto: ha ragione Allegri
Pietro MazzaraCiao Papà: grazie a tutti per la vicinanza e l'affetto. Max logora chi vive su Saturno
Andrea LongoniIl Milan c'è, ma Allegri deve cambiare alcune cose. Maignan, Rabiot e la strada dei campioni
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com