Toni: “Allegri gioca così per le caratteristiche della squadra”

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, Luca Toni ha parlato della modalità di Allegri di preparare le partite, rispondendo alle tante critiche che il mister dei rossoneri riceve. Queste le sue parole:

“Secondo me Allegri ha visto quali sono le caratteristiche della sua squadra. Ad esempio ha 3 difensori centrali che non li puoi lasciare troppo 1 contro 1 con gli altri attaccanti, quindi ha capito che è meglio che i difensori stiano un po’ più vicini ai centrocampisti. Quindi stare anche 10 metri più bassi per aiutarli ma anche per dare 10 metri in più a Leao e Pulisic che se le altre squadre vanno a uomo contro uomo, lasciano 1 contro 1 i centrali ed è perfetto per Allegri perché ci va a nozze”