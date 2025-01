Toni: "Non mi ha convinto qualche scelta di Conceiçao. Avrei messo più centimetri..."

vedi letture

Nel post partita di Prime Amazon Video, l'ex attaccante Luca Toni ha commentato il turno di Champions League soffermandosi in modo particolare sulla disfatta del Milan a Zagabria:

"Peccato perché aveva una bella possibilità per entrare nelle prime otto. Si è messa male perché c'è stata l'espulsione, ma anche prima non ho mai visto un Milan cattivo, con voglia. Doveva fare di più. Non mi ha convinto qualche scelta di Conceicao. Avrei messo più centimetri... Hai Abraham e Camarda che, anche se non fanno gol, danno fastidio. Ha tanti giocatori da uno contro uno e pochi da area di rigore e quei pochi che ha non li mette. Negli ultimi 30 minuti li avrei messi".