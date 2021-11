Top 100 TMW - Davide Calabria si piazza al 19° posto

Archiviato un terzo della stagione, Tuttomercatoweb ha stilato una classifica dei 100 migliori giocatori che si sono distinti in questo avvio di campionato. Al 19° posto in particolare si piazza Davide Calabria, difensore del Milan e della nazionale. Questa la giustificazione: "Da quando Stefano Pioli ha svolto un preciso lavoro sulla testa del ragazzo, la sua fiducia ed il suo rendimento hanno subito un’impennata pazzesca verso l’alto. Grandi prestazioni lo scorso anno, grandi prestazioni in questo avvio di stagione. E anche due gol all'attivo, uno dopo 28'' contro l'Atalanta: doppia soddisfazione per lui, bresciano di nascita. L'altro contro il Bologna nel rocambolesco 2-4. Ha convinto anche Mancini, che dopo averlo chiamato per la final four di Nations League l'ha voluto con sé per le gare decisive di qualificazione ai Mondiali"