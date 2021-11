Top 100 TMW - Simon Kjaer si piazza al 20° posto

Archiviato un terzo della stagione, Tuttomercatoweb ha stilato una classifica dei 100 migliori giocatori che si sono distinti in questo avvio di campionato. Al 20° posto in particolare si piazza Simon Kjaer, difensore del Milan e leader rossonero. Questa la giustificazione: "Rangnick non avrebbe permesso il suo rinnovo, per sua stessa ammissione. Per fortuna, del danese e del Milan è rimasto Pioli. Il danese con Tomori forma una cerniera difensiva che è in questo momento probabilmente la migliore della Serie A. Tra infortuni e turnover ha fin qui giocato 7 partite, ma che qualità. Epica la prestazione contro la Roma, col Milan in inferiorità numerica. Comanda la retroguardia e respinge ogni assalto: alla fine è 8 in pagella, sacrosanto"