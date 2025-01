TOP NEWS del 20 gennaio - Walker-Milan, allo step finale. Emerson in uscita. Le ultime da Milanello

vedi letture

Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le top news più importanti di oggi, lunedì 20 gennaio 2025:

- MN - Milan in trattativa con il Galatasaray per Emerson Royal: può andare via per fare spazio a Walker: CLICCA QUI

- MN - Fulham su Emerson Royal: con il Milan si parla di un possibile acquisto a titolo definitivo: CLICCA QUI

- MN - Walker al Milan: siamo allo step finale. Cosa manca per chiudere: CLICCA QUI

- MN - Milanello, Morata in gruppo. Anche oggi lavoro personalizzato per Pulisic: CLICCA QUI

- MN - Milanello: oltre a Morata anche Okafor oggi si è allenato in gruppo: CLICCA QUI