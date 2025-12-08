TOR-MIL (2-3): fuori Saelemaekers, Landucci fa entrare Estupinan

Al minuto 88 di Torino-Milan 2-3 Landucci utilizza l'ultimo slot per i cambi: dentro Pervis Estupinan e fuori Alexis Saelemaekers, che dall'ingresso di Pulisic si era spostato sul lato sinistro del campo. Prova positiva del belga che è stato utile in entrambe le fasi di gioco dando, come sempre, tutto.