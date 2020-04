Il Torino in pressing su Bonaventura. Come riporta il quotidiano Tuttosport, il centrocampista del Milan è il primo tassello importante che la società granata vorrebbe piazzare in vista della prossima stagione. Il Toro dovrà fare i conti con la concorrenza, visto che anche Lazio e Fiorentina stanno pensando a Jack, il quale lascerà il club rossonero a costo zero.