Torino, Bremer vuole un top club e la Champions League

Gleison Bremer la prossima estate lascerà il Torino e lo farà per una squadra che partecipa alla Champions League. Ovviamente, chi lo vorrà acquistare, dovrà fare i conti con la richiesta da 40 milioni che ha intenzione di presentare Urbano Cairo, una richiesta che al momento non è in linea con le valutazioni dei club interessati, tutti fermi a circa 30 comprensivi di bonus. Juventus, Milan, Inter e Napoli sono in fila, con i bianconeri che potrebbero discutere anche del riscatto di Mandragora, fissato attualmente a 9 milioni di euro e che non è in dubbio per i granata. Il Milan invece, che potrebbe discutere l'inserimento di Pobega nell'affare, non ha intenzione di scendere a patti per il centrocampista che dovrà fare rientro alla base in estate. A riportarlo è Tuttosport.