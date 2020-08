Torino, Giampaolo ha già chiesto Krunic ma il Milan non vorrebbe privarsene

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo punta Rade Krunic del Milan. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, l'allenatore granata vorrebbe tornare a lavorare infatti col centrocampista ex Empoli, anche se i rossoneri non sembrano intenzionati a cederlo dopo una sola stagione a meno di offerte particolarmente vantaggiose. Per Krunic quest'anno si contano appena 18 presenze e un assist con la maglia del 'Diavolo'.