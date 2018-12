Il Torino, prossimo avversario del Milan in campionato, sta tenendo un grandissimo ritmo in trasferta. I granata sono imbattuti da nove partite esterne (tre vittorie e sei pareggi). E' dal febbraio 1977 che i piemontesi non ottengono una striscia superiore lontano dalle mura amiche (in quell'occasione le gare senza sconfitte furono 14).