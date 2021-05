Torino-Milan, Ante Rebic è stato eletto come MVP dai lettori di MilanNews

In seguito ad un sondaggio promosso dalla redazione sui nostri profili ufficiali di Instagram e Twitter, Ante Rebic è stato eletto come MVP di Torino-Milan. La tripletta e l'assist sono stati fondamentali per il giudizio dei tifosi, facendo raccogliere all'attaccante croato quasi il 45% dei voti. Seguono - in graduatoria - Kessie, Hernandez e Brahim Diaz.