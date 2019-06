Torino, offerta a Bertolacci: triennale da 1 milione a stagione

Sono ore calde per il futuro di Andrea Bertolacci secondo TuttoMercatoWeb, centrocampista in uscita da Milan in scadenza di contratto al 30 giugno. Oltre al Lecce, infatti, anche il Torino sta pensando al giocatore classe 1991, per una trattativa che potrebbe vedere la fumata già nei prossimi giorni.

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, secondo quanto raccolto da TMW ha offerto un triennale a Bertolacci, per un ingaggio da un milione a stagione. Una proposta che potrebbe risultare decisiva.