Torino, Vojvoda da blindare con il rinnovo. Il Milan lo ha già messo nel mirino

Mergim Vojvoda si è messo in mostra nel corso della prima stagione agli ordini di Juric e ora Tuttosport esorta il Torino a rinnovargli il contratto attualmente in scadenza nel 2024. I primi contatti sono stati avviati, ma i tempi devono essere accelerati per evitare il rischio di ritrovarsi come con Belotti o Bremer, anche se poi il brasiliano ha rinnovato per permettere al club di guadagnare dalla sua prossima cessione estiva. Il difensore kosovaro è già finito nel mirino del Milan e dunque Cairo dovrà affrettarsi per evitare di perdere un'altra pedina ritenuta fondamentale dal proprio tecnico in vista della prossima stagione. A riportarlo è Tuttosport.