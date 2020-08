Torna il Coronavirus in Serie A. L'inizio del campionato al momento non è però a rischio

I nuovi casi di Coronavirus tra i calciatori hanno fatto subito accendere un campanello d'allarme in vista dell'inizio del prossimo campionato ma secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport dalla Lega Serie A fanno sapere che mancando ancora un mese al calcio d'inizio della stagione c'è tutto il tempo per ripristinare le condizioni di sicurezza. Non sarebbe dunque a rischio il weekend del 19-20 settembre per la prima giornata. L'attuale protocollo sanitario permette infatti alle squadre di isolare l'elemento trovato positivo al tampone e continuare gli allenamenti con il gruppo squadra.