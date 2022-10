Tornano i Dubai Globe Soccer Awards, è sfida fra big

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 20 OTT - La rosa dei migliori giocatori e professionisti del calcio internazionale è stata selezionata e annunciata dal Dubai Sports Council e dai Dubai Globe Soccer Awards. Da oggi i tifosi di tutto il mondo possono votare per ogni categoria, nel primo round che porterà alla premiazione dei vincitori della 13/a edizione dei Dubai Globe Soccer Awards. La cerimonia di gala si svolgerà il 17 novembre, tre giorni prima dell'inizio dei Mondiali. Come sempre la cerimonia sarà preceduta dalla Dubai International Sports Conference. Dubai aspetta il numero 1 del Mondiale in Qatar e lo celebrerà nel 2023. Quest'anno Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah si contenderanno il TikTok Fans' Player of the Year Award. Per il Best Men's Player of the Year fra i candidati spiccano Karim Benzema, Thibaut Courtois ed Erling Haaland, assieme all'italiano Ciro Immobile; per il Best Women's Player of the Year, fra le contendenti Beth Mead, Lucy Bronze e Alexia Putellas. Interessanti le nomination per il calcio italiano: oltre a Immobile, il Milan è in corsa su molti fronti (squadra, presidente, tecnico, ds e capo scout). A competere con i rossoneri per il Best Men's Club of the Year c'è la Roma. E ancora in corsa l'Italia anche per il Best Women's Club of the Year, con Juventus e Roma fra le candidate. Fra i candidati al premio di Best Coach of the Year, Ancelotti brilla di luce propria. Nella stessa categoria anche Stefano Pioli e altri nomi come Guardiola, Klopp, Mourinho. Con lui a caccia di voti Simone Inzaghi e Luciano Spalletti. fra i candidati per la categoria di Best President of the Year troviamo cinque leader del mondo del calcio di oggi: Pinto da Costa, Herbert Hainer, Khaldoon Al Mubarak, Florentino Pérez e Paolo Scaroni. Del Napoli c'è una discreta presenza, con Giuntoli nominato con il tandem milanista, e il centravanti Osimhen segnalato nella categoria emergenti - Power Horse Emerging Player of the Year - con Rafael Leao, Gavi e Valverde. (ANSA).