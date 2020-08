Torreira, possibile ritorno in Italia: anche il Torino sull'uruguaiano

Tra i profili accostati al Milan per rinforzare il centrocampo, nel recente periodo, vi è stato anche il nome di Lucas Torreira. Secondo quanti riporta Tuttosport sono tante le società interessate al giocatore, con il Torino che si classifica ultima in ordine di arrivo. Il neo-tecnico dei granata Giampaolo, che ha già avuto l'uruguaiano ai tempi della Sampdoria, avrebbe fatto il nome dell'attuale centrocampista dell'Arsenal per rinforzare la rosa.