Tottenham, Conte vuole trattenere Kane: permanenza più vicina

Come riportato dal Mirror, Antonio Conte è intenzionato a trattenere al Tottenham il suo attaccante di punta, Harry Kane. Niente da fare dunque per il Manchester United, che da 2 stagioni prova a prendere il giocatore. Per Kane salgono così le quotazioni di una permanenza al Tottenham dove dopo l’arrivo del tecnico italiano, le prospettive sono cambiate, con il centravanti che sembra aver ritrovato la felicità smarrita a inizio stagione.