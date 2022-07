Totti: "Dybala poteva venire alla Roma, ma ora andrà altrove"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Francesco Totti, leggenda della Roma, è stato intervistato questa mattina dai colleghi di Sky Sport. L'ex giocatore giallorosso ha voluto parlare di Paulo Dybala, accostato sia al club capitolino che a Milan ed Inter: "Lui in giallorosso era possibile, molto, poi sono successe altre cose ed è svanito. Ora andrà altrove, non so dove. Io ci speravo venisse alla Roma, c'è stata una chiacchierata dove non so cosa si siano detti".