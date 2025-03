Totti non ha dubbi: "Per tornare a vincere alla Roma serve Ancelotti, ma tanto non verrebbe"

vedi letture

Francesco Totti, ex capitano e dirigente della Roma, è intervenuto ieri come ospite d'eccezione durante 'Viva el Futbol', trasmissione di approfondimento calcistico a cura di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, ha parlato del presente della Roma e di cosa servirebbe per far tornare la squadra ad altissimo livello. Da qui le dichirazioni dell'ex numero dieci sullo storico tecnico del Milan, oggi al Real Madrid Carlo Ancelotti.

Roma, per vincere prendi Ancelotti

“Per vincere lo scudetto a Roma servono grandi allenatori, ma soprattutto grandi giocatori. Serve qualcosa in più rispetto a quello vedo, oggi la Roma merita il quinto-sesto posto, non di più. Ci sono squadre più forti in questo momento. Alla Roma serve Ancelotti, ma tanto non viene. E se venisse ti direbbe: qual è la squadra? Perché con questa non vengo, mi deve cambiare la spina dorsale. Se io dovessi essere il direttore tecnico proverei a convincere lui. E se alzo il telefono io è diverso rispetto ad altri. Gasperini è un buon allenatore, ma non mi fa impazzire. Io non riuscirei mai a giocare con il suo modo a tutto campo. De Zerbi invece mi piace moltissimo, ma a Roma sarebbe un punto interrogativo. A Roma si sono abituati ad allenatori medi…”.

Si riporta di seguito il programma della 28esima giornata di Serie A:

07/03/2025 Venerdì 20.45 Cagliari-Genoa DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Como-Venezia DAZN

08/03/2025 Sabato 15.00 Parma-Torino DAZN

08/03/2025 Sabato 18.00 Lecce-Milan DAZN

08/03/2025 Sabato 20.45 Inter-Monza DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 12.30 Hellas Verona-Bologna DAZN

09/03/2025 Domenica 15.00 Napoli-Fiorentina DAZN

09/03/2025 Domenica 18.00 Empoli-Roma DAZN/SKY

09/03/2025 Domenica 20.45 Juventus-Atalanta DAZN

10/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio-Udinese DAZN/SKY