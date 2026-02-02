Tra Disasi e Gimenez c'è De Winter: è la soluzione già in casa

Sono ore frenetiche per il Milan, che nelle ultime ore di questo mercato invernale deve sciogliere ancora riserve. Ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il club rossonero abbia valutato l'acquisto di Axel Disasi, arrivando al "no", dopo aver effettuato una serie di valutazioni, dal tempo di adattamento ai costi dell'operazione.

Il Milan negli ultimi due giorni ci ha provato anche per Josè Maria Gimenez, difensore dell’Atletico Madrid, ma la formazione spagnola non ha aperto al prestito Ci sono stati contatti anche con Dragusin del Tottenham fino a qualche giorno fa.

Una soluzione, però potrebbe essere in casa: il Milan vorrebbe dare più spazio a Koni De Winter, candidato a un posto da titolare anche contro il Bologna domani sera in campionato. Nell’ultimo mese il centrale belga ha giocato molto di più e sta dando le giuste garanzie ad Allegri. Quattordici presenze in campionato, questo renderebbe l’emergenza in difesa meno grave rispetto a qualche tempo fa.