Transfermarkt - La classifica dopo 8 turni di Serie A: Milan sesto

Con al ripartenza del campionato italiano, la Transfermarkt ha pubblicato la classifica del girone di ritorno in Serie A. Se alcune squadre non sono riuscite a tenere lo stesso ruolino di marcia della prima parte - Roma e Inter su tutte - altre squadre invece hanno migliorato i propri score come Milan, Atalanta e Hellas Verona. Con 14 punti in 8 partite, in particolare, il Milan sarebbe sesto.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">Se l'Atalanta raccoglie consensi , indirizzando il campionato, l'Inter si confronta con l'ennesimo calo di metà stagione. Cosa succede ai nerazzurri di Milano dopo il giro di boa? Com'è possibile una costante così negativa?<a href="https://twitter.com/hashtag/TMdatabase?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TMdatabase</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Transfermarkt?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Transfermarkt</a> <a href="https://t.co/ENWeb89dN0">pic.twitter.com/ENWeb89dN0</a></p>— Transfermarkt.it (@TMit_news) <a href="https://twitter.com/TMit_news/status/1276047418426101763?ref_src=twsrc%5Etfw">June 25, 2020</a></blockquote>