Transfermarkt - La top 11 dei giocatori più costosi dell'Europa League: presenti Donnarumma e Theo

Transfermarkt, portale specializzato nelle valutazioni dei giocatori, ha pubblicato la top 11 dei giocatori più costosi dell'Europa League. In questa speciale formazione, in particolare, figurano due rossoneri come Donnarumma e Theo Hernandez. Oltre ai due rossoneri tante altre stelle come Kane, Son e Thomas Partey.

Ieri è partita la fase a gironi dell'#UEL. Tanti i professionisti impegnati ma solo 1⃣1⃣, di cui due fermi per l'occasione, hanno trovato spazio nella formazione dei più preziosi della vigilia. #TMdatabase pic.twitter.com/O3jE8XxjK9 — Transfermarkt.it (@TMit_news) October 23, 2020