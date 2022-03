Traversa Cagliari, Maignan la tocca: Mike mostruoso ancora una volta!

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo il vantaggio di Ismael Bennacer, al 90esimo minuto il Cagliari è andato ad un passo dal pareggio: cross di Zappa dalla destra e colpo di testa di Pavoletti che colpisce in pieno la traversa. Però i dubbi sorgono: Maignan lo tocca o no? Da alcune immagini che girano sul web si può vedere come il portierone francese devia in maniera netta - e decisiva - il pallone sulla traversa. Una parata sensazionale, clamorosa e chi più ne ha più ne metta. Ancora una volta Magic Mike è risultato fondamentale nei tre punti portati a casa dai rossoneri.