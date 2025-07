Tre club di B su Vittorio Magni: ma Allegri vuole valutarlo in ritiro

Vittorio Magni come Davide Bartesaghi? Il terzino, di proprietà del Milan, è stato convocato da Massimiliano Allegri per gli allenamenti e per il ritiro. L'intenzione è quella di capire se può essere utilizzabile nel prossimo futuro o se i rossoneri decideranno di prestarlo per completare il percorso di crescita.

Classe 2006, con l'idea di studiare giurisprudenza (e la scelta di sostenere gli esami di ammissione durante un ritiro della nazionale), ha giocato 17 volte con la maglia del Milan Futuro nella scorsa stagione. “Non è semplice mettere tutto insieme, ci sono da fare sacrifici. Ma io voglio continuare entrambi i percorsi. Giurisprudenza è la facoltà che mi affascina di più: il 28 marzo avrò i risultati, poi il 1° aprile farò anche il test per Economia. Pensiamo a entrare, poi deciderò. I miei genitori mi sostengono sempre, tengono al fatto che continuo il mio percorso scolastico, ma sono io stesso a voler continuare”.

Un anno fa aveva rinnovato il contratto fino al 30 giugno del 2027 e nelle ultime settimane ci sono stati diversi interessamenti per lui. Perché Mantova, Padova e Catanzaro lo avevano messo nel mirino come possibile aggiunta alla propria rosa per la prossima stagione. Prima, però, ci sarà il ritiro dove sarà valutato proprio da Allegri.