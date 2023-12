Trevisani: "È andata abbastanza bene al Milan con il Rennes, si può vincere l'Europa League"

Il Milan si prepara per la sfida di venerdì sera a Salerno contro i granata allenati da Pippo Inzaghi, che come i rossoneri sono in cerca di punti importanti in queste ultime partite del 2023. Per il Milan di Pioli ci sarà il Rennes come avversario sorteggiato nel prossimo turno di Europa League. Questo il pensiero del giornalista Riccardo Trevisani, che ha parlato così a Sport Mediaset.

Le sue parole: "Al Milan è andata abbastanza bene, il Rennes è una squadra in sofferenza senza Matic infortunato e con l'attaccante Kalimuendo che ha fatto 2 gol in 14 partite. Si giocherà a febbraio quindi manca tanto, ma ad oggi i francesi sono 13^esimi in Ligue One. Il Milan ha sempre fatto bene in questi ultimi anni in Europa, penso al Tottenham, alla trasferta di Madrid o all'ultima partita contro il Newcastle, e poi diciamolo apertamente: il Milan questa competizione può vincerla quest'anno".