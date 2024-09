Trevisani: "Il Milan non andrà in Champions League per colpa dell'allenatore"

vedi letture

Nel corso della nuova stagione di 'Fontana di Trevi', famosissimo podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista di Mediaset Riccardo Trevisani ha così parlato di Milan e dell'inizio di stagione della squadra di Paulo Fonseca, soffermandosi in modo particolare sul giudizio dell'alleantore portoghese.

"Qual è la mia idea di Fonseca? Per me non è un allenatore di quel livello lì. Cioè il livello del Milan è quella squadra che ha la scritta qua (indicando la spalla ndr) che ha vinto sette coppe dei campioni, questo è il discorso. La mia idea del Milan è una cosa altissima, e secondo me Fonseca è più da Shakhtar, è più da Lille, da queste cose qui che da Milan sinceramente.

Perché gestire la pressione del Milan, tutto il resto, è una cosa molto complicata. Ed anche il modo di giocare è un modo che qualche problema e qualche imbarazzo lo crea. Ad inizio anno in varie trasmissioni in cui intervengo ho detto che il Milan prende 50 gol o più. Quando ho detto più non pensavo 76 che è la media dopo tre giornate, ma comunque per me 50 gol sono quasi scontati, e una squadra che prende tutti questi gol non fa niente, a meno che non ne faccia 120. Ed il Milan, nonostante abbia un attacco molto potente, 120 gol non li fa. E quindi con 50 gol presi in Italia non fai niente, anche perché le partite che giochi molto bene, o bene, se ti fanno due gol a partita raramente ne fai tre, sono rare le volte che ne fai tre. Ne fai tre col Venezia con il portiere che si fa gol da solo, due rigori. Non si può giocare partendo 0-2".

Questione di rosa o allenatore? "La rosa è buonissia. Il Milan ha problemi di comunicazione? Sicuro. C'è caos Moncada-Ibrahimovic che non si capisce? Sicuro. La rosa del Milan è una rosa per fare seconda in questo campionato, per me. Male che vada fai terza, ma secondo me quest'anno non fa manco quarta, ed è un problema. Il Milan non andrà in Champions League per colpa dell'allenatore".