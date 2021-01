Trevisani: "Mandzukic fortissimo ma su Leao non si devono fare passi indietro"

Riccardo Trevisani, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato dell'approdo di Mario Mandzukic in rossonero: "Acquisto fondamentale così come è fondamentale la consapevolezza del giocatore dell'ambiente del Milan. Un contesto che funziona perfettamente, dentro e fuori dal campo. Il Milan è vissuto sulle spalle di Rafael Leao, non deve fare un passo indietro, è di proprietà del Milan. Se Rebic e Leao dovessero fargli posto non sarei completamente d'accordo, ma è un giocatore fortissimo e vincente. L'unico indispensabile però è Ibra, gli altri si guadagnino il posto".