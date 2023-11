Trevisani: "Milan, devi vincere assolutamente contro il Borussia e i tifosi stiano vicini alla squadra"

Il Milan è pronto per affrontare l'importante e delicata sfida di questa sera contro il Borussia Dortmund a San Siro. La partita, valevole per la penultima giornata del girone F rappresenta una tappa chiave del percorso, finora equilibrato dei ragazzi di Pioli in questa edizione di Champions League. In Europa il Milan è reduce da una grande vittoria, sempre a San Siro, contro il PSG grazie alle reti di Giroud, che questa sera torna titolare, e di Rafa Leao, indisponibile per il problema muscolare rimediato nella sfortunata trasferta di Lecce.

Della gara di questa sera ha parlato così Riccardo Trevisani nel podcast "Fontana di Trevi" Analizzando e commentando l'attuale momento del Milan e di quanto la sfida contro i tedeschi sia fondamentale per il proseguo di stagione dei rossoneri. Queste le parole del giornalista: "La partita contro il Borussia se non vinta rischia di diventare un bel problema, sarebbe un guaio se il Milan non dovesse fare punti perchè poi andare in Inghilterra secondo me è davvero complicato. Anche i tifosi, che hanno sempre sostenuto la squadra, devono fare il loro nonostante Pioli, mi sembra di aver capito che il pubblico sia contro l'allenatore, ma in Champions bisogna stare uniti. I rossoneri giocano contro una squadra che non è brava a difendere, si aprono molto e lì dovrà essere bravo Pioli facendo inserire Loftus in area di rigore avversaria o speriamo Pulisic e Chukwueze. Se il Milan vince, fa punti e ritrova sorrisi ed entusiasmo, poi può essere tutto un motivo di spinta anche in campionato, bisogna avere coraggio ma anche testa, per i tedeschi hanno anche molta qualità in attacco, non è facile ma credo che il Milan possa farcela".